Volby se blíží, vyřiďte si voličský průkaz včas

Blíží se termín voleb, ve kterých občané rozhodnou, kdo usedne do Poslanecké sněmovny na další čtyři roky. V pátek 20. a v sobotu 21. října se tak po celém Hranicku otevřou volební místnosti ve více jak šedesáti okrscích. Vybírat pak budou voliči z pětadvaceti subjektů v Olomouckém kraji.

Voličský průkaz. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

„Na celém Hranicku je celkem jednašedesát volebních okrsků a od roku 2016 je tam navýšení o jeden okrsek, což je nově vzniklá obec Luboměř pod Strážnou. Takto už volby probíhaly do krajských zastupitelstev,“ řekl Petr Mynář, vedoucí odboru vnitřních věcí městského úřadu v Hranicích.



Konkrétně v Hranicích budou probíhat volby ve dvaceti okrscích. Z toho vždy jedny na Uhřínově a ve Středolesí. Tyto dvě lokality se každým rokem střídají v tom, kdo volby bude hostit. Letos je to právě Středolesí. Volební místnosti se otevřou v pátek 20. října od 14 do 22 hodin, v sobotu 21. října pak od 8 do 14 hodin.

Jsem mimo své bydliště, co s tím?

Některým občanům se může stát, že v termínu voleb nebudou v místě svého trvalého bydliště, přesto by ale chtěli volit. I na takovou možnost se myslelo.



„Při těchto volbách si mají voliči možnost vyřídit voličský průkaz. O ten se dá požádat písemně, kde musí být úředně ověřený podpis, datovou schránkou nebo osobně,“ vyjmenoval Petr Mynář.



Nejjednodušším a nejrychlejším řešením je samozřejmě osobní převzetí voličského průkazu na příslušném městském nebo obecním úřadě, a to do 18. října do 16 hodin. Průkaz dostane občan na počkání, nebo si jej může nechat zaslat poštou na adresu svého bydliště.

V případě písemné žádosti je třeba, aby žádost dorazila nejpozději v pátek 13. října. Samotný voličský průkaz je zdarma. Poplatek ale může vyžadovat notář při ověření podpisu.