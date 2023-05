Jak zasáhne stavba vysokorychlostních tratí do života obcí na Přerovsku? Mají se obyvatelé Jezernice, Drahotuš nebo Lipníku nad Bečvou obávat zvýšeného hluku a zátěže? Na tyto otázky odpoví lidem přímo v obcích, jichž se stavba dotkne, odborníci.

Vizualizace VRT Přerov - Bohumín. Drahotuše | Foto: SŽDC

Mobilní informační centrum vysokorychlostních tratí nebo také VRT mobil zavítá v pondělí 15. května do Jezernice a Oseku nad Bečvou, v úterý 16. května navštíví Lipník a o den později dorazí do Hranic. V plánu jsou také debaty s občany.

„VRT mobil je mobilní informační centrum, které má přiblížit lidem v regionech výstavbu vysokorychlostních tratí. Chceme zvýšit povědomí občanů o tom, v jaké fázi jsou přípravy a odpovědět jim na všechny otázky. VRT mobil nám zároveň poskytuje zázemí, protože se často chystáme stavět i tam, kde železnice dosud nevedla. Správa železnic zde nemá budovy, ve kterých by mohla uspořádat debaty s občany,“ přiblížil mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

VRT mobil většinou dorazí na náměstí nebo k místnímu kulturnímu domu a v určeném čase se otevře zájemcům.

„Kromě propagačních materiálů odpoví lidem na otázky odborníci z různých oblastí - projektování, životního prostředí nebo ekonomiky. Každého zajímá něco jiného - někdo chce vědět, jak se stavba dotkne jeho vesnice, jiného zajímají finanční náklady a provoz,“ dodal. Součástí putování VRT mobilu je vždy debata s občany.

Do Jezernice dorazí informační stánek v pondělí 15. května ve 13.30. Debata s občany se uskuteční v místním Domě kultury a sportu od 15.30. Na Masarykovo náměstí v Lipníku nad Bečvou přijede VRT mobil v úterý 16. května ve 14 hodin. Od 16 hodin proběhne v Kulturním domě Echo veřejné projednávání.

Údržbová základna v Lipníku

„Trasa vysokorychlostní trati Prosenice - Hranice se v Lipníku dotýká i zahrádkářské kolonie Ořechy a místní se na to hodně ptali. Původní návrh se po dohodě s občany a se starostou trochu změnil - vzniknou zde krátké tunely. Představíme tedy vizualizace technického návrhu,“ přiblížil mluvčí Správy železnic.

V Lipníku má vzniknout také údržbová základna. „Vzniknou po celé republice, ale ta v Lipníku už má svou podobu - bude se zde provádět servis celé trati Moravská brána, nejen úseku do Hranic, ale i z Hranic do Ostravy. Počítá se s umístěním mezi stávajícím koridorem a dálnicí,“ doplnil.

Podle starosty Lipníku nad Bečvou Miloslava Přikryla dojde v souvislosti s výstavbou k výkupům pozemků dotčených nemovitostí. „Předpokládám, že u některých nastane vyvlastnění. Musíme to ale vnímat tak, že vysokorychlostní trať je dnes evropským trendem moderní dopravy. Údržbová základna v prostoru severně od Lipníku navíc přinese nová pracovní místa,“ uvedl.

Protesty obyvatel Drahotuší

Do Hranic dorazí VRT mobil ve středu 17. května v 11 hodin, a to na Masarykovo náměstí. Veřejné projednávání se uskuteční od 16 hodin v divadelním sále na Staré Střelnici.

Vysokorychlostní trať, která se má začít budovat v letech 2025 až 2026, je pro Hranice významná.

„V Hranicích by měly vysokorychlostní vlaky zastavovat - ne ty hlavní mezinárodní expresy, ale nižší úrovně. Zkrácení doby cestování bude výrazné - cesta z Hranic do Ostravy potrvá 18 minut, stejně jako z Hranic do Olomouce. Vlaky na nové trati pojedou rychlostí 320 kilometrů v hodině,“ popsal už dříve Marek Pinkava, projektový manažer, který má na starosti přípravu vysokorychlostní trati Praha - Brno - Ostrava.

Součástí investice je i rekonstrukce železniční stanice v Hranicích.

Právě z místní části Hranic Drahotuší se ale loni ozývaly stížnosti. Téměř pět desítek zdejších obyvatel se podepsalo pod petici, ve které protestovali proti navržené variantě vedení vysokorychlostní trati. Podle místních by znamenala výrazný zásah do krajiny, ale i demolici některých objektů v Drahotuších.

„V rámci projektování vzniklo nakonec pět variant. Narazili jsme totiž na odpor místních, kterým se původní návrh nelíbil. Až pátá varianta byla pro obyvatele Drahotuší přijatelná a vášně se uklidnily. Trať byla upravena výškově, takže nepovede na tak velkých estakádách, jak jsme měli v plánu, ale více po povrchu. Řešení je levnější, ale zároveň znamená menší zábor krajiny a menší dopad do území,“ řekl mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Přerova se projekt vysokorychlostní trati dotkne až ve chvíli, kdy se začne chystat projekt VRT Haná, jenž má vzniknout mezi Brnem a Přerovem. „Tato investice je ale ve výhledu až mnohem později. Je to z toho důvodu, že mezi Brnem a Přerovem v tuto chvíli připravujeme rozsáhlou rekonstrukci trati, a to na rychlost 200 kilometrů v hodině,“ uzavřel.