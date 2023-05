Celkem 620 litrů guláše uvařilo jednadvacet týmů v areálu pohostinství Na Střelnici u Zbranků v Hranicích. Zde se v sobotu 27. května konal nultý ročník Guláš festu. Mezi návštěvníky se rozdělilo přes šest tisíc porcí guláše. Ochutnat mohli například hovězí, dančí, jelení, mufloní, bezlepkové nebo i pravý uherský guláš.

Guláš fest 2023 v Hranicích v Pohostinství Na Střelnici u Zbranků. | Foto: Jiří Necid

Sobotní akci, které navíc přálo krásné počasí, navštívilo na dva tisíce lidí. Kuchařské týmy vsadily nejen na svůj kulinářský um, ale také na vtipné názvy svých družstev.

„Byli jsme mile překvapeni tím, jak to týmy vzaly zodpovědně. Měly sladěné kostýmy, nápaditou výzdobu stánku, vtipné názvy, zajímavé popisky, někde byl i guláš s příběhem. Pak samozřejmě nechyběly takové ty podbízivé prostředky, jako třeba koláčky, pálenka, což k této soutěži patří a bylo vidět i na návštěvnících, že byli nadšení,“ shodli se majitelé pohostinství Na Střelnici u Zbranků a pořadatelé akce Monika a Radek Zbrankovi s jejich synem Richardem.

Soutěžní týmy.Zdroj: Jiří Necid

A právě návštěvníci byli ti, kteří rozhodli o vítězi. O jejich přízeň se ucházeli například Velrybáři z Mexika, Hujeři, Veselé čertice, Backstreet boys, Důchodci Zerro, Tím Baníček či Hokus pokus. Zlatý pohár si za dančí guláš ze skaličských lesů vyvařil Skalička tým, na druhém místě se umístili Taškáři a z bronzu se radoval tým Kamenná játra.

Vítězný Skalička tým.Zdroj: Jiří Necid„My vždycky sázíme na zvěřinu, lidi ji mají hodně rádi a taky si myslím, že ji umíme. Tento guláš jsme vařili i na jiných soutěžích a s úspěchem. Dneska se k nám lidi s miskami vraceli a měli jsme ho také mezi prvními pryč, to mluví asi samo o sobě,“ řekla s radostí Petra Kočnarová ze čtyřčlenného Skalička týmu a přiznala, že před soutěží netrénují.

„My si naložíme maso, uděláme si kvalitní vývar a pak jdeme vařit. Bylo tu ale tolik lidí a tolik týmů, že jsme na prvenství ani nepomysleli. O to větší máme radost a moc děkujeme všem, kteří nám dali hlasy, velmi si toho vážíme,“ dodala Petra Kočnarová.

Stříbrní Taškáři.Zdroj: Jiří NecidZa to stříbrní Taškáři svůj jelení guláš před samotnou soutěží zkušebně vařili dvakrát. „Připravovali jsme se poctivě. Sešli jsme se dvakrát a guláš jsme si natrénovali. Ten první tréninkový byl asi nejlepší. Dělali jsme ho ale v daleko menším množství. Tady jsme z dvanácti kilo masa uvařili 40 litrů guláše. Za hodinu a půl byl pryč. Jsme moc rádi, že to byla divácká soutěž a nehodnotila žádná odborná porota. Byla tu spousta lidí, které neznáme, musel jim asi chutnat,“ konstatovali s nadšením Libor Rada a Libor Marek ze čtyřčlenného stříbrného týmu Taškáři a doplnili, že jelení maso pocházelo z arcibiskupských lesů z Velehradu.

Guláš fest 2023 v Hranicích v Pohostinství Na Střelnici u Zbranků.Zdroj: Jiří NecidGuláš fest však nebyl jen o guláši. Připraveno bylo několik soutěží. Dospělí se mohli zapojit do boje, kdo nejrychleji spořádá pizzu či langoš nebo vypije tuplák piva. Děti si zase zaskákaly v pytli nebo se přetahovaly lanem. Celé soutěžní odpoledne perfektně moderoval Milan Nepustil z Lipníku nad Bečvou.

Až do večerních hodin se mohli lidé bavit taky u dobré hudby. Odpoledne vystoupila dechová hudba, kterou vystřídalo britsko-české uskupení Lewis Creaven & Band. V podvečer zahrála punk-rocková skupina Neřeš z Opatovic a po nich rocková partička Apači.

„Byla to snad nejlepší akce v Hranicích za posledních pár let, na které jsem byl. Myslím, že každý si tu našel to svoje. Parádně vyšlo počasí a venkovní areál Střelnice nemá chybu. Sešlo se nás tu několik známých a skvělé bylo, že jsme si večer mohli posedět déle a zatančit si. Hlavně manželky to ocenily,“ řekl s úsměvem třiapadesátiletý Karel.

V Hranicích se rodí nová tradice

Uspořádat poprvé tak velký festival není vůbec jednoduché. Pro začátek bylo potřeba získat co nejvíce informací a nejlépe od těch, kteří mají cenné zkušenosti.

„Radou nám velmi pomohli ve Skaličce i ve Valašském Meziříčí, kde podobné akce pořádají už několik let. Přípravy jsme začali už v zimě a poslední měsíce byly hodně intenzivní. Musíme přiznat, že návštěvnost naprosto předčila naše očekávání. Určitě nás letošní ročník hodně poučil o tom, co máme udělat příští rok lépe. Už den předem jsme věděli, co jsme zameškali a věříme, že příští rok to doladíme, “ řekla s úsměvem Monika Zbranková.

Manželé Zbrankovi se synem Richardem o tomto festivalu mluvili doma už několik let. Koncem loňského roku se ale rozhodli, že do toho půjdou, ale potřebovali alespoň ještě další hnací motor.

Tím se stal Marek Langer se svou přítelkyní Lindou. Ti jim pomohli nejen s organizací, ale hlavně s propagací akce. „Vůbec jsme nečekali tolik návštěvníků. Dostali jsme zpětné vazby a určitě máme, co zlepšovat. Už nyní máme tipy na příští rok a doufáme, že se v našem městě rodí nová tradice. Byli jsme především moc rádi, že festival proběhl bez komplikací a na pohodu,“ zhodnotil Marek Langer.

Nultý ročník Guláš festu Hranice podpořila řada také místních firem. „Tuto akci nám pomohlo uskutečnit mnoho malých i velkých firem z Hranic, za což jim nesmírně děkujeme. Velké poděkování patří Kunstu nebo Tondachu a také městu Hranice. Velmi si vážíme všech, kteří nás finančně nebo dary jakkoliv podpořili. Bez nich by takové akce v Hranicích nemohly vůbec existovat,“ dodali závěrem pořadatelé Guláš festu Hranice.