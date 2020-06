Výstava představuje 100 let skautingu v Hranicích. Podívejte se

Buď připraven! Je nejen heslo skautů, ale především název výstavy, která je oslavou výročí 100 let skautingu v Hranicích. Expozice, která je od čtvrtku 25. června k vidění ve výstavní síni Stará radnice, mapuje stoletou historii tohoto mezinárodního hnutí v našem městě. Navíc slaví hranický skauting ještě jedno výročí, a to 30 let své činnosti bez přerušení.

Výstava Buď připraven! mapuje stoletou historii skautingu v Hranicích. V úterý 23. června hraničtí skauti dokončovali její přípravy. | Foto: Deník / Liba Mátlová