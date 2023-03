Vzorky vody odebrané u výpusti valašskomeziříčské chemičky Deza i z potoků, které areálem protékají, byly v den otravy řeky Bečvy v pořádku. Standardně je podle vedení firmy pracovník podniku odebral ráno, následně dvakrát odpoledne, kdy už ve firmě o ekologické havárii věděli. U vsetínského okresního soudu, který se případem otravy zabývá, to řekl vedoucí provozu vodního hospodářství v chemičce Karel Onderka.

Valašskomeziříčská chemička Deza. | Foto: Deník / Eva Lukášová

Připustil, že s odpadními vodami s obsahem kyanidu a šestimocného chromu, které otrávily ryby v řece, Deza také nakládá.

Výpust chemičky Deza je blíže místu úhynu prvních ryb než výpust firmy Energoaqua, která je z otravy Bečvy z 20. září 2020 spolu se svým ředitelem Oldřichem Havelkou obžalovaná.

Odpadní vody podle Onderky z areálu valašskomeziříčské chemičky Deza z holdingu Agrofert odcházejí jedinou výpustí, u níž byly vzorky odebrány. Den po havárii se u ní byl Onderka spolu s pracovníky České inspekce životního prostředí a odboru životního prostředí valašskomeziříčského městského úřadu podívat. "Byly tam řasy a živé ryby," řekl Onderka.

Deník Referendum v minulosti napsal, že se v den otravy Bečvy v Deze stala havárie. Podle deníku se incident stal v kaustifikační jednotce, z níž unikla směs toxických látek, která stekla do dešťové kanalizace. Deza na to tehdy reagovala prohlášením, že šlo o provozní událost, která nemohla být příčinou otravy ryb.

Dešťová voda z areálu Dezy podle Onderky směřuje do dešťové zdrže, kde se na vstupu a výstupu vzorkuje. "V případě, že je v pořádku, teče do lagun. Pak se čerpá do areálu, kde se používá jako provozní a technologická voda," řekl Onderka.

Do řeky podle něj Deza dešťovou vodu nevypouští. "Událost na kaustifikační jednotce neměla na vodní hospodářství žádný vliv," tvrdí Onderka. Dešťová voda podle něj po úniku látek směřovala do jímky, ochranného valu a následně na chemické a biologické čištění. "To máme přes tři dny, než to projde celým tím procesem," řekl Onderka.

Firma Energoaqua vinu odmítá

Podle státního zástupce Jiřího Sachra způsobila Energoaqua znečištění Bečvy kyanidy a šestimocným chromem minimálně na 37 kilometrech řeky. Zmocněnec firmy Vladimír Kurka i Havelka vinu odmítli.

Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pět let vězení, společnosti až zákaz činnosti.

Energoaqua spravuje tovární areál v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle Sachra znečištění do řeky dostalo.

Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. S odpadními vodami s obsahem kyanidu a šestimocného chromu nakládá i Deza, jak ve středu připustil svědek Onderka.

Zástupci obžalované firmy tvrdí, že první ryby začaly hynout asi 3,5 kilometru od vyústění společnosti Energoaqua a je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla ona.

"Pod naší vyústí byly 20. září živé ryby," řekl Havelka. Také někteří rybáři a vědci se domnívají, že zdroj znečištění musel být blíže k místu nálezu prvních leklých ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Hlavní líčení by mělo pokračovat ve středu odpoledne výpovědí dalšího svědka.