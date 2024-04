Na Bumbálku autobusem, zpátky na kole. Také v letošním roce mohou příznivci cyklistiky využít speciální víkendovou linku, která přepraví zájemce i s koly do Beskyd.

Na Bumbáleckém potoce pod Semtěší vznikla soustava tůní. | Video: Jana Adamová

Nástupní místa cyklobusu budou stejně jako loni v Ústí a Hranicích. Nově přibude také zastávka v Lipníku nad Bečvou. „O cyklobus byl loni opravdu velký zájem. I proto jsme v letošním roce přidali nové nástupní místo,“ vysvětlil předseda spolku Cyklostezky Bečva Jan Machovský.

První termín, kdy bude možné speciální přepravu využít, je sobota 1. června. Dle jízdního řádu dorazí cyklobus do Hranic o půl deváté, a to na zastávku na Šromotově náměstí. Zatímco cyklista nastoupí do autobusu, jeho kolo bude cestovat ve speciálním přívěsu. Vystoupit může kdekoliv po plánované trase tedy ve Valašském Meziříčí, Vsetíně, Karolince, Makově nebo na Bumbálce. Zpátky do Hranic však již musí v sedle.

Procházka o konci Šela Marathonu: Nejde to dělat jen z nadšení

„Není se však čeho obávat. Cesta není náročná, jede se skoro pořád z kopce. Devadesát procent trasy vede po cyklostezkách, takže lze vřele doporučit i pro rodiny s dětmi. Ve větších městech jsou navíc skvělé hospůdky a restaurace, kde si můžete odpočinout. Na trase najdete také nabíječky pro elektrokola či několik cykloservisů,“ láká Jan Machovský

A jaký úsek podél řeky Bečvy má nejraději sám předseda spolku? „Celá cyklostezka je moc pěkná, ale některá místa jsou opravdu výjimečná a jsou balzámem pro duši. Pro mě je to cesta z Uzgrúně, když lidé jedou vsetínskou Bečvu. Je to těsně před Makovským průsmykem. Krásně se to tam vine kolem cesty, jsou tam mostky, zeleň, jede se mezi chalupami a je tam krásná příroda,“ doporučuje.

Tip na výlet: Arboretum Makču Pikču je přírodní krása na bývalé skládce

Místo v cyklobusu je vhodné rezervovat dopředu prostřednictvím webových stránek. Podrobnosti ohledně registrace a času odjezdů najdete na webu www.cyklostezkabecva.cz/cyklobus.

Zastávky:

7.00 Ústí – výjezd (Hřište TJ Sokol Ústí) [nástupní zastávka]

7.50 Lipník nad Bečvou (Penny Market) [nástupní zastávka]

8.30 Hranice (Šromotovo náměstí) [nástupní zastávka]

9.00 Valašské Meziříčí (Autobusové nádraží) [nástupní a výstupní zastávka

9.30. Vsetín (Generála Klapálka – ČSAD) [nástupní a výstupní zastávka]

10.00 Karolinka (autobusová zastávka Horebečví) [výstupní zastávka]

10.30 Makovský průsmyk [výstupní zastávka]

Letos autobus bude jezdit v těchto termínech: 1. června, 9. června, 22. června, 29 června, 6. července, 13. července, 20. července, 27. července, 3. srpna, 10. srpna, 18. srpna, 24. srpna, 27. srpna, 7. září, 21. září, 28. září.