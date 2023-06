Vstupné na venkovní plavečák se naposledy zvyšovalo před rokem, do venkovního aquaparku před dvěma lety. Od září loňského roku došlo kvůli nárůstu cen energií ke zdražení vstupného na plaveckém stadionu s tím, že by mělo zůstat stejné nejméně do ledna, kdy se očekávalo další zdražení energií. Ke změně ceníků od nového roku nakonec nedošlo, navýšení vstupného přichází až od června.

Hlavním důvodem je zvýšení cen tepla, které v lednu podražilo o několik desítek procent. Zdražilo se také vodné.

„Projevuje se rovněž dopad inflace na běžnou údržbu zařízení, opravy i náhradní díly. Vždy se snažíme tvořit nový ceník citlivě a tak, aby byly oba areály pro Olomoučany stále dostupné. Město jejich provoz výrazně dotuje, ani červnové navýšení cen vstupného nám nepokryje rostoucí náklady. Ceny průměrně vzrostou asi o deset procent,“ konstatoval hlavní manažer olomouckého aquaparku a plaveckého stadionu Dalibor Přikryl.

K poklesu návštěvníků plaveckého stadionu po posledním zdražení vstupného podle něj nedošlo. „Plavců od té doby neubylo, zájem je stálý. Myslím, že potenciál by byl i vyšší. Například v odpoledních hodinách kapacita krytého bazénu velké poptávce po plavání bohužel nestačí,“ sdělil Dalibor Přikryl.

Dražší teplo se brzy promítne také do ceníků saunování. Od června se v aquaparku zvýší o 30 korun a od září vzroste i na plaveckém stadionu. Tam dospělí zaplatí o 20 korun více. O stejnou částku se od září zvýší také vstupné na krytý bazén.

Letní areál plaveckého stadionu se pro veřejnost otevře 1. června, venkovní aquapark bude zprovozněn podle počasí. Vstupné do aktivity parku zůstává stejné. V obou areálech zůstávají zachovány slevy pro abonenty, děti, studenty i seniory.

Ceník od 1. června

Letní aquapark (celodenní vstup)

- základní vstupné 220 korun (od 14 hodin 180 korun)

- studenti, senioři a ZTP 190 korun (od 14 hodin 150 korun)

- děti 7 až 15 let 170 korun (od 14 hodin 150 korun)

- děti 4 až 6 let 140 korun (od 14 hodin 130 korun)

- děti do 4 let zdarma

Ceník od 1. června

Vnitřní areál aquapark (vstup na 90 minut)

- základní vstupné 240 korun

- studenti, senioři a ZTP 210 korun

- děti 7 až 15 let 190 korun

- děti 4 až 6 let 140 korun

- děti do 4 let zdarma

- 2 dospělí a až 3 děti do 15 let 720 korun

Ceník od 1. června

Letní bazén (celodenní vstup)

- plné vstupné 135 korun (od 16 hodin 110 korun)

- zlevněné 115 korun (od 16 hodin 100 korun)

- tarif Rodina 105 korun (od 16 hodin 90 korun)

Ceník od 1. září

Krytý bazén (vstup na hodinu)

- plné vstupné 115 korun

- zlevněné 95 korun

- tarif Rodina 90 korun

(zdroj: město Olomouc)