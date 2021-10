Jak se výsledky voleb v Olomouckém kraji zamlouvají hejtmanovi za Piráty a Starosty Josefu Suchánkovi (STAN)? Starostové získali dvě křesla, Piráti mandát neobhájili. Kroužkoval? V rozhovoru pro Olomoucký deník se hejtman zamýšlí i nad vládou rýsující se na půdorysu, který je podobný krajské koalici v Olomouckém kraji.

Pane hejtmane, Olomoucký kraj je jedním ze šesti regionů ČR, kde ve sněmovních volbách zvítězilo hnutí ANO? Čekal jste to?

Ano, čekal, takže tohle pro mě nebylo překvapením.

Že neuspěla levice bylo pro vás překvapením?

Naprosto ne. Politickou scénu vyklízející levice svůj ústup předvádí dlouhodobě jak v Olomouci, tak v Olomouckém kraji, což jsou místa a zastupitelstva, která znám osobně. Z odchodu KSČ(M) na smetiště dějin mám opravdu radost. V případě ČSSD, která si svůj pád delší dobu přivolává sama, žádnou zvláštní radost nemám. Slušná levice by zde být měla.

Výsledek koalice Pirátů a STAN? Čekal jste více než 12 procent? V jaký zisk jste věřil?

Samozřejmě. Mé očekávání bylo 20+ procent.

STAN v rámci tohoto „bloku“ zaznamenal velký úspěch. Máte dva poslance, zatímco Piráti svůj mandát neobhájili. Čemu to přičíst?

Potvrzuji svou velkou spokojenost ze dvou mandátů pro STAN. Oba nové budoucí poslance znám osobně, jsou to skvělí lidé. Neúspěch kandidátů z Pirátské strany mě naopak velmi mrzí, i zde jsme měli na společné kandidátce velmi kvalitní kolegy. Mechanismus, který k tomuto vedl, byl kroužkování. To je ale jen technikálie. Podstatnou otázkou je příčina/y onoho kroužkování. A to je opravdu na dlouhé uvažování a vysvětlování. V jedné větě se do toho s dovolením pouštět nebudu.

Co říkáte na „skok“ prostějovské zastupitelky, paní Naiclerové (STAN), jež z páté příčky skončila první a je poslankyní?

Z výsledku Hanky Naiclerové mám radost. Moc jsem si přál, aby se do Sněmovny dostala.

Kroužkoval jste?

Ano, dal jsem 2 kroužky STANu a 2 kroužky Pirátům.

Spojenectví PirSTAN nebylo, tedy pro Piráty, šťastnou volbou? Jak to vidíte?

Za mě bylo dobrou volbou pro obě hnutí. Volba to byla dobrovolná, byla učiněna demokratickým hlasováním a na základě důkladných analýz a debat na obou stranách.

Piráti a Starostové si vyzkoušeli „sjednocení“ při posledních krajských volbách právě v Olomouckém kraji, kde zafungovalo. Jak to hodnotíte s odstupem času?

Z mého pohledu jednoznačně pozitivně. Mimochodem „sjednocení“ proběhlo již dříve v několika městech. Já sám mám tu nejlepší zkušenost z krajského města Olomouce.

Pokud jde o rýsující se vládu, jedná se o podobný půdorys (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti), na kterém zhruba rok stojí krajská koalice v Olomouckém kraji. Spolupráce na vedení kraje funguje dobře?

Rada Olomouckého kraje (ROK) funguje na velmi podobném půdorysu, jaký se rýsuje na celostátní úrovni, přesně jak říkáte. Otázka, zda funguje dobře, je dosti subjektivní. ROK má za sebou bez dvou týdnů rok společného fungování. Mnohočetnost naší krajské koalice radě nebrání v práci. To, že se dále chceme a budeme zlepšovat, je jistá věc a já ji vidím jako potřebnou. Z větší části ale nikoliv z důvodu tohoto vícečetného spojenectví, ale z důvodu prostého faktu, že v ROK měli před rokem přímou zkušenost z působení v krajské radě pouze dva kolegové, ostatní jsme si museli tuto zkušenost získat právě zde. To nám na druhou stranu umožnilo a nadále umožňuje vidět některé věci jinou, a za mě lepší / civilnější optikou.

Může tedy být vládní spolupráce při takové sestavě bezproblémová?

Velmi věřím tomu, že na vládní úrovni to může být podobné a spolupráce bude v rámci možností bezproblémová. Rozhodně zde již nebude autokratická vláda jednoho monarchy, před kterým se ostatní bojí jen špitnout a stojí v pozici pouhých přikyvovačů.