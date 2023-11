VIDEO/ Čtyři dny se tento týden ve třech základních školách a jedné střední škole v Hranicích odehrával Exit Tour. Jde o spojení preventivních programů pro mládež, interaktivní výuky angličtiny a hudebního vystoupení. Projektu se zúčastnilo přibližně 1100 žáků z druhého stupně ze Základní školy Šromotovo, Struhlovsko a 1. máje a studentů Střední průmyslové školy Hranice.

Exit Tour spolku Lavina Hranice se konal v ZŠ Šromotovo, ZŠ Struhlovsko, SPŠ Hranice a ZŠ 1. máje

„Pokud k vám mladí lidé nemají důvěru a nemají s vámi vztah, je těžké je pozitivně směřovat. Jakmile si vztah vytvoří, je pro ně jednodušší přebírat hodnoty. Na rozdíl od většiny youtuberů ukazujeme mladým lidem opravdový život,” vysvětlil smysl projektu Filip Hradil, předseda spolku Lavina Hranice.

Exit Tour je spojení preventivních programů pro mládež a vystoupení britského rappera s jeho kapelou. Současně se mohou zúčastnit doprovodného programu, kde mohou s lektory a hudebníky navázat neformální vztah. To je pro mládež přirozená cesta, jak se učit anglicky, následují pozitivní vzory, které vidí na pódiu.

Exit Tour do Hranic přináší Lavina Hranice už počtvrté, ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých. Do akce je zapojeno přibližně čtyřicet dobrovolníků obou organizací. Hlavní hvězdou show je Michael Oluwaseyi Ayo, londýnský křesťanský rapper, známý pod pseudonymem Faith Child.

„Každý den žáci vybraných hranických škol zažijí hudební vystoupení, interaktivní výuku angličtiny a preventivní workshopy. Zároveň je pro ně připraven doprovodný neformální program v klubu Lavina,“ popsal předseda spolku.

Klub Lavina je cestou, kdy mládež může navázat vztahy mimo formální prostředí své školy s dobrovolníky a lektory. Je to příležitost se více otevřít.

„Dělám Exit proto, aby mladí lidé věděli, že to co jim říkají kamarádi, není jedinou cestou. Že jejich život má hodnotu, i když jim to nikdo předtím neřekl,” doplnil manažer projektu Exit Tour Daniela Dickson. Celý tento časově i organizačně náročný program je financován prostřednictvím Laviny ze soukromých peněz dárců a sponzorů.

Lavina přinesla Exit Tour do Hranic naposledy v roce 2019. Práci s mládeží posouvají stále dopředu.

„Bylo úžasné vidět při práci jednoho z lektorů, který už 30 let doprovází umírající děti s nevyléčitelným onemocněním. Tomáš je opravdu srdečný člověk. Když v osmém ročníku přednášel o AIDS a ukazoval fotografie nakažených mladých lidí a vyprávěl jejich společné příběhy, každý mu visel na rtech,” popsala Angela Mikšánková, dobrovolník Laviny Hranice na Exit Tour.

