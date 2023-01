„Na Hranicku se koledníci se zapečetěnými kasičkami objeví v pátek 6. ledna, a to v obcích Milotice nad Bečvou, Velká a v městečku Potštát. O nadcházejícím víkendu projdou také obcemi Černotín, Hluzov, Horní Těšice, Hrabůvka, Milenov, Jindřichov, Partutovice, Střítež nad Ludinou, Ústí, Teplice nad Bečvou, Paršovice, Radíkov a Skalička,“ upřesnila Radka Andrýsková z hranické charity, která se do sbírky každoročně zapojuje. Oblíbená je Tříkrálová sbírka i na vesnicích - takto se koledovalo v Ústí na Hranicku.Zdroj: se souhlasem Charity Hranice

Podle jejích slov lze do Tříkrálové sbírky přispět hned několika způsoby. „Pokud koledníci nezazvoní u vašich dveří, nebo je nepotkáte v ulicích, můžete přispět také do statických pokladniček označených logem Charity Česká republika. V Hranicích budou pokladničky umístěny v kostele Stětí svatého Jana Křtitele, dále v klubu Montík, v Knihovně Hranice na Masarykově náměstí, v Městském informačním centru na zámku, v Květinářství Simona Burešová, v prodejně pečiva ZD Záhoří či v Café U nás,“ vyjmenovala Radka Andrýsková.

Přispět můžete také on-line

Podle jejích slov lze dar také zaslat prostřednictvím on-line koledy na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz. Finanční dar je možné poslat také bezhotovostně na číslo účtu 66008822/0800 u České spořitelny, pro Charitu Hranice je variabilní symbol 77797025.

Tříkrálová sbírka na Hranicku hlásí rekordní výtěžek! Kde byli nejštědřejší?

Lidé mohou také přispět na Tříkrálovou sbírku tím, že budou sledovat ČT1 v neděli 8. ledna od 18 hodin, kde bude vysílán Tříkrálový koncert z Brna. Další způsob podpory je zaslat dárcovskou SMS na číslo 87 777, kde mohou lidé přispět 30, 60, 90 a 190 korun.

Trvalá koleda

A možnost je dokonce zadat i trvalou koledu, to znamená, že se bude tato částka strhávat každý měsíc, protože sbírka probíhá celoročně. Do pokladniček statických i těch, se kterými k vám zavítají Tři králové, můžete přispět do neděle 15. ledna.

„Děkujeme vše dárcům, kteří svým příspěvkem podpoří činnost hranické charity, a tím pomůžou lidem, kteří se ve svých životech neobejdou bez pomoci druhých,“ uzavřela Radka Andrýsková.