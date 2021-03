Místní populace koniklece je unikátní svou početností a každoročně na jaře sklízí obdiv milovníků přírody. Ochranáři apelují na návštěvníky, aby s chráněnou rostlinou nemanipulovali a sledovali, kam šlapou.

„Přijeli jsme z Olomouce. Ano, nesmíme sem, ale potřebovali jsme se trochu nadechnout,“ omlouvali překročení hranice města starší manželé, kteří nechali auto dole u cesty.

Ke Strejčkovu lomu nacházejícím se mezi Grygovem a Krčmaní smí v těchto dnech na vycházku jen obyvatelé Grygova. „Je to krásné místo. Taky jsme si říkali, že už možná pokvetou koniklece. A už sem tam nějaký kvítek je vidět,“ vysvětlovali senioři, kteří byli hodinu před polednem v chráněné lokalitě úplně sami.

Až sedm tisíc krásných květů

Na Olomoucku jde o jediné místo, kde je možné spatřit tuto chráněnou rostlinu, navíc v nevídaném počtu. Na bývalých pastvinách po obvodu opuštěného vápencového lomu každoročně vykvétá několik tisíc konikleců.

„Může jich být až sedm tisíc. Nepočítáme je každým rokem, protože je to časově náročné,“ řekl již dříve Deníku Michal Krátký ze sdružení Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy.

Jde o chráněný druh a lidé by neměli s rostlinou vůbec manipulovat. Právě u Strejčkova lomu je každoročně vysoká návštěvnost a lidé spoustu rostlin zadupou do země ještě před tím, než vykvetou. „Stává se i to, že někteří návštěvníci rostlinky vydloubnou,“ poukazoval Krátký.

Netrhejte je!

Za poškozování rostlin a jejich přesuny na zahrádky hrozí lidem pokuta. „Lidé by měli upřednostnit koniklece pěstované v zahradnictví, koniklec velkokvětý je vázán na vápenaté podloží a na zahrádce se mu jistě dařit nebude,“ vysvětloval odborník.

Travnatá step a Strejčkův lom, ve kterém se kvalitní vápenec těžil od 16.století, je přírodní památkou. Hlavním předmětem ochrany je právě jedna z největších populací koniklece velkokvětého na Moravě. V Olomouckém kraji roste koniklec ve větším počtu také na Prostějovsku u Slatinek - na Vápenici.

Koniklec je vysoce jedovatý. Vytváří toxiny a při požití může dojít ke zpomalení srdeční činnosti.