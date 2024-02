Pro někoho je možná překvapivým zjištěním fakt, že v první pětce nejúspěšnějších, a to jak v matematice, tak v českém jazyce, jsou na Přerovsku dvě venkovské školy. Základní a mateřská škola v Soběchlebích si připsala prvenství v matematice a páté místo v češtině, základka v Dřevohosticích je druhá nejúspěšnější v češtině a čtvrtá nejlepší v matematice.

Údaje jsou z let 2017 až 2023 a týkají se přijímaček z matematiky a českého jazyka na čtyřletá studia. Žebříčku na Přerovsku vévodí dvě školy - zatímco v případě matematiky je favoritem ZŠ a MŠ Soběchleby , v českém jazyce bodovala ZŠ a MŠ Šromotovo v Hranicích.

Jak vnímá úspěch soběchlebské školy ředitel Josef Hájek? Data totiž ukázala nejlepší matematické skóre deváťáků na okrese. „Jsem velice rád a pro spoustu rodičů to asi bude překvapení. Mnozí totiž předpokládají, že na velké městské škole je to lepší. Žáky na přijímací zkoušky připravujeme dlouho dopředu a mnozí navštěvují i přípravné kurzy na středních školách,“ shrnul.

Podle něj je za úspěchem jednoznačně i to, že má škola dlouhodobě kvalitní češtináře a učitele matematiky. „Naši žáci se také pravidelně zapojují do nejrůznějších soutěží, účastní se matematického klokana. Deváťáci se nám dokonce po loňských přijímačkách pochlubili, že se dostali mezi prvních deset nebo dvacet, které škola přijímala,“ zmínil.

Pozor! Na Olomoucku řádí gang. Příběhů uhynulých štěňat přibývá

Školu dnes navštěvuje 129 žáků. „Máme hodně dojíždějících, jejichž počet už převyšuje místní. Pravidelně k nám dojíždějí děti z Radotína, Dolních a Horních Nětčic, Žákovic, Rakova nebo Lhoty. Nacházíme se v pomyslném středu mezi Přerovem, Bystřicí pod Hostýnem, Lipníkem a Hranicemi,“ přiblížil ředitel.

Češtině vévodí ZŠ a MŠ Šromotovo v Hranicích

Žebříčku nejúspěšnějších škol v češtině vévodí ZŠ a MŠ Šromotovo v Hranicích. Co je za jejím úspěchem? „Myslím, že je to kombinace žáků, kteří mají vůli se vzdělávat a mají to vysoko ve svém žebříčku hodnot, a velmi dobré práce učitelů. Zájem žáka a dovednost učitele musí jít ale ruku v ruce,“ zhodnotil ředitel školy Radomír Habermann.

„Od češtinářů vím, že se v devátém ročníku věnují oblastem, které očekávají, že se na přijímacích zkouškách objeví. Kromě toho, že využíváme testové otázky z minulých let, se žáci učí nanečisto, jak test vypadá, jakou mají zvolit strategii z hlediska časového rozvržení, kdy se vyplatí tipovat, a kdy ne,“ nastínil. Žáci také ve velké míře pracují s texty. „Věnujeme se tomu v rámci čtenářské gramotnosti už dobrých deset let,“ podotkl.

Hrající kouč Potštátu o fanoušcích, změnách v kádru i postupu do I. B třídy

ZŠ a MŠ Šromotovo v Hranicích navštěvuje na 550 žáků, v deváté třídě je jich 75. „Máme tedy tři deváté třídy. Kolem třiceti procent žáků naší školy tvoří dojíždějící,“ doplnil.

Druhou nejúspěšnější školou v matematice je ZŠ a MŠ v Brodku u Přerova, třetí ZŠ a MŠ Struhlovsko v Hranicích, čtvrtá příčka patří ZŠ v Dřevohosticích a pátá je Základní škola Velká Dlážka v Přerově. Právě dřevohostická škola vyniká také v češtině - v žebříčku pěti nejlepších skončila jako druhá.

„Velice nás to těší. Myslím si, že je za tím nejen píle našich kantorů, ale i dětí, které jsou motivované. Pečlivě se věnujeme přípravě a pořádáme pro zájemce i přípravné kroužky, které je na přijímačky připraví. S dětmi cíleně zkoušíme modelové testy a úlohy,“ prozradila, co je za úspěšností deváťáků, zástupkyně ředitele dřevohostické školy Markéta Pechálová.

Dřevohostickou školu dnes navštěvuje 183 žáků, deváté třídy jsou dvě. „Máme velkou úspěšnost a naprostá většina našich žáků se dostane na školy, které si vybrala,“ podotkla.

Olomouc nabízí startovací byty pro mladé páry a rodiny. Jaké jsou podmínky?

V češtině skončila jako třetí nejúspěšnější ZŠ a MŠ v Oseku nad Bečvou, čtvrtá je ZŠ Trávník v Přerově. Z přerovských základních škol se do první pětky probojovala také ZŠ Velká Dlážka, kde žáci u přijímaček bodují v matematice.

„Je pravda, že snaživější a více motivovaní žáci naší školy odcházejí na víceletá gymnázia, spousta nadaných dětí ale zůstává. Naši deváťáci se na přijímací zkoušky intenzivně připravují a zaměřujeme se jak na češtinu, tak i matematiku,“ popsala ředitelka Základní školy Trávník v Přerově Kamila Burianová.

Nejúspěšnější základní školy v okrese Přerov při přijímačkách žáků devátých tříd na střední školu

Matematika:

ZŠ a MŠ Soběchleby 55,22% ZŠ a MŠ Brodek u Přerova 43,49% ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice 43,04% ZŠ Dřevohostice 42,55% ZŠ Velká Dlážka, Přerov 42,22%

Český jazyk:

ZŠ a MŠ Šromotovo, Hranice 60,82% ZŠ Dřevohostice 60,71% ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou 59,75% ZŠ Trávník, Přerov 57,86% ZŠ a MŠ Soběchleby 57,64%