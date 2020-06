Vratné kelímky, které hodlá město pořídit, mohou lidé znát například z hudebních festivalů.

„Zažádali jsme si o dotaci, která by měla pokrýt 85 % nákladů, součástí je také nákup myčky. Město by tak pořízená kelímků vyšlo zhruba na nějakých sto tisíc korun. Pokud dotaci dostaneme, tak by mohly být k dispozici už na letošních vánočních trzích,“ prozradil 2. místostarosta Hranic Daniel Vitonský.

Pivo nebo Kofolu budou prodejci nabízet v kelímcích o objemu 0,5 nebo 0,3 litru, punč nebo svařák pak ve speciální hotcup verzi na horké nápoje.

„Celkově bychom rádi pořídili 30 tisíc kusů kelímků. Jejich údržbu a distribuci mezi prodejce budou mít zřejmě na starosti Městská kulturní zařízení. Důležité je říct, že ve vratných kelímcích budou muset nápoje podávat všichni prodejci, kteří se chtějí městských akcí zúčastnit,“ upozornil místostarosta.

Využijí se i jinde

Vedle vánočních trhů by se tak vratné kelímky měly objevit i na budoucích městských slavnostech, na letním koupališti, při projekcích v letním kině a na rozličných jednorázových akcích.

Designové kelímky z hudebních festivalů a koncertů se pro fanoušky často stávají cenným artefaktem. Speciální design bude zdobit také kelímky hranické. „O podobě kelímků se teprve rozhodne. Rádi bychom ale měli k dispozici více šablon, vedle nějaké univerzální třeba i příhodnou vánoční,“ doplnil Daniel Vitonský.

Dotační program na nákup vratných kelímků vypisuje Ministerstvo životního prostředí se záměrem předcházet vzniku komunálního odpadu. Podobného kelímkového systému už využívají například v Třebíči nebo Vsetíně. (kra)