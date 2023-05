„Vysokorychlostní trať, kterou v okolí Lipníku nad Bečvou připravujeme, je součástí páteřní trasy Praha - Brno - Ostrava. Úsek, který prochází Moravskou bránou, je dlouhý zhruba šedesát kilometrů. Začíná severně od Přerova v Prosenicích a končí ve stanici Ostrava-Svinov,“ představil záměr Marek Pinkava, náměstek stavební správy pro přípravu vysokorychlostní trati Praha - Brno - Ostrava.

Součástí navržené trati je podle něj i propojení do běžné železniční sítě, aby vlaky mohly využívat jak vysokorychlostní trať, tak ty dnešní a zajíždět třeba na hranické nádraží.

„Trasa je dvoukolejná, připravená pro osobní vlaky, které budou moci jezdit rychlostí až 320 kilometrů v hodině. Snažíme se, aby příliš nedělila krajinu, a proto se ji snažíme takzvaně přilepit k tomu, co už v krajině je. Mezi Prosenicemi a Hranicemi by měla zhruba kopírovat dnešní trať, a to je i případ Lipníku. Trasa přijde od Oseku, a tou hlavní částí místa projde v souběhu se stávající tratí podél dnešní železniční stanice,“ upřesnil.

Jaký konkrétní dopad bude mít vysokorychlostní trať, která se má začít budovat v letech 2025 až 2026, na Lipník a jeho obyvatele? „Drtivá většina stavby by se měla odehrávat mezi dnešní tratí a obchvatem města. Nejvíce dotčeni jsou bohužel majitelé nemovitostí v zahrádkářské kolonii Ořechy. Trasu ale není možné vést jinudy,“ konstatoval. Majitelů pozemků jsou v lokalitě desítky.

V jižní části Lipníku, kde je kruhový objezd a obchvat města se kříží s výpadovkou na Olomouc, vznikne zhruba kilometrový tunel. V Lipníku se postaví také údržbová základna, kde se bude provádět servis celé trati Moravská brána, nejen úseku do Hranic, ale i z Hranic do Ostravy. Počítá se s umístěním mezi stávajícím koridorem a silnicí první třídy.

Kdy začnou jednání s vlastníky pozemků?

„Na trati budou celkem čtyři tunely - v Oseku nad Bečvou, Lipníku, Slavíči a Velké. Nejdelší měří 710 metrů. Nová trať prochází v blízkosti dnešního jezernického železničního viaduktu, a proto byl vytvořen speciální návrh i pro nový most na vysokorychlostní železnici. Sjezdy z VRT využije i původní Hranický viadukt, který projde citlivou rekonstrukcí a opět se na něj vrátí vlaky,“ shrnul zástupce investora.

Na setkání dorazily do kulturního domu Echo desítky lidí, které zajímalo jediné - kdy se začne jednat o výkupech pozemků. „Jak to bude s výkupy? Kdo bude provádět znalecké posudky? Zástupce státu, nebo můj odhadce?,“ ptal se jeden z občanů.

Mnozí vlastníci, kteří hospodaří v zahrádkářské kolonii, ale pozemek nechtějí prodat a usilují o směnu. Například Libor Nakielný, majitel sadu, nechce peníze, ale novou parcelu.

„Člověk koupil pozemek, zkultivoval ho a strávil na něm spoustu času. Máte něco, co vás naplňuje, zvlášť v dnešní době. Místo, kde si odpočinete. Nelíbí se mi, že někdo přijde a řekne: Tudy to povede a smiřte se s tím. Já nechci od státu inflační peníze, ale pozemek, na kterém bych mohl dál hospodařit,“ zdůraznil.

Zástupci Správy železnic možnost směny pozemků nevyloučili. „Při výkupech se řídíme zákonem o liniových stavbách a jejich urychlení. Cena, za niž to vykoupíme, vychází z odhadní ceny, a ta se díky zákonu násobí. Pokud je nemovitost odhadnuta na 5 milionů, dostane za ni vlastník 7,5 milionu korun, aby měl kompenzované příkoří,“ shrnul Marek Pinkava.

„Směna pozemku za jiný je možná, ale je nutné najít vhodný, který vlastní stát nebo nějaká jiná státní organizace. Pokud budou mít vlastníci zájem, tak se o směnu pokusíme, ale nedovedeme ji garantovat,“ doplnil.

Obava z hluku

Mnozí vlastníci pozemků v zahrádkářské kolonii se obávají také zvýšeného hluku a zátěže.

„Máme pole, zahrádku a trvale bydlíme v Ořechách. Když to bude nutné, tak stát zažalujeme. Kam bychom se stěhovali, když nejsou pozemky? Jak to bude s protihlukovými a protivibračními opatřeními? To bude, jako když vystřelí z děla, když projede takový vlak. Jakým způsobem budeme ochráněni my, a jakým způsobem rekreační zóna za tím tunelem a obchvatem? Jestli tam neudělají zářez a val, půjde veškerý hluk do rekreační zóny a pozemky budou neobyvatelné,“ namítala jedna z místních.

Správa železnic naplánovala na tento týden debaty s obyvateli obcí a měst, dotčených vysokorychlostní tratí. V pondělí se konaly v Jezernici a Oseku nad Bečvou, v úterý v Lipníku a ve středu v Hranicích. „Argumenty lidí jsou logické, máme za sebou desítky podobných setkání. Většinou všechny zajímá, kdy je někdo osloví a kolik dostanou za své pozemky,“ shrnul zástupce investora.

Výhody vysokorychlostní trati jsou, jak dodal, nesporné. Trasa z Olomouce do Ostravy i do Brna potrvá novým koridorem pouze 25 minut, přímé spojení Ostravy a Brna pak zabere 55 minut. Po dostavbě VRT Přerov - Brno dokonce jen 35 minut.

Podle starosty Lipníku nad Bečvou Miloslava Přikryla dojde v souvislosti s výstavbou zřejmě k výkupům pozemků dotčených nemovitostí.

„Předpokládám, že u některých nastane vyvlastnění. Musíme to ale vnímat tak, že vysokorychlostní trať je dnes evropským trendem moderní dopravy. Údržbová základna v prostoru severně od Lipníku navíc přinese nová pracovní místa,“ uvedl.