Měsíc červenec bude v Hranicích tradičně ve znamení koncertů. Chystá se další ročník oblíbené hudební přehlídky Hranické kulturní léto.

Hranické kulturní léto 2021 - Gentlemen´s Club. | Foto: Jiří Necid

„Akce se uskuteční opět v Zámecké zahradě. V plánu je vystoupení pěti kapel a jedno divadelní představení pro děti. Konat se budou ve středu a v pátek, a to od 3. do 19. července. Začátek je vždy v 18 hodin,“ uvedl vedoucí kulturního střediska MKZ Hranice Miroslav Raindl.

Kromě koncertů lokálních umělců se návštěvníci mohou těšit také na vystoupení známého rockera Jaroslava Alberta Kronka. Ten se v roce 1991 stal se svou dnes již bývalou kapelou Kern držitelem bronzového slavíka.

„Jaroslav Albert Kronek, po mnoho let výrazný frontman legendární skupiny Kern a později kapelník svého vlastního projektu Alband, je na cestě po českých podiích v rámci své Blízko nás Tour 2024. Šňůra připomene věrným fanouškům charismatického zpěváka staré a oblíbené pecky Kernu. Zároveň ale představí i to nejnovější z dílny Albandu, který má právě výročí založení. Je na scéně polokulatých 15 let,“ zve Miroslav Raindl.

Na své si přijdou i děti, kterým bude patřit podvečer 10. července. Pražské CziDivadlo přiveze do Hranic autorskou pohádku O křišťálovém srdci. Hlavní hrdinka příběhu je dobrosrdečná a milá Alžbětka. Svoji starší sestru Agátu má upřímně ráda a vidí na ní jen to dobré. Chamtivá Agáta ji však stále sekýruje a ponižuje. Bětuška se zlobě a manipulaci neumí bránit a trvá to tak dlouho, dokud se nerozhodne změnit svůj osud k lepšímu.

Pohádku napsala Hana Czivišová, zakladatelka divadla, která si v pohádce zahraje i jednu z hlavních rolí. „Divadlo jsem založila v roce 2016 a začali jsme právě touto pohádkou. Dnes už je představení více a všechno jsou to mé autorské věci včetně těch hudebních,“ řekla Czivišová.

Pro občerstvení návštěvníků Hranického kulturního léta bude sloužit terasa Zámeckého klubu. Akce se konají zdarma.

Program

Středa 3. července: Revival Jiřího Schelingera

Kapela složená z vyzrálých muzikantů zabývajících se tvorbou legendárního českého zpěváka Jiřího Schelingera. Rockové kvarteto bude v živém podání prezentovat různé varianty z jeho repertoáru.

Pátek 5. července: Jaroslav Albert Kronek & Alband

Rockový koncert s hity legendární kapely Kern, jehož frontmanem byl po dlouhé roky Jaroslav Albert Kronek. V Hranicích vystoupí se svým vlastním projektem Alband.

Pátek 12. července: Ta Hakuna

Koncert soulové kapely Ta Hakuna. Její tvorba je postavena na spontánnosti kytarových motivů. Písně jsou doplněny texty, které jsou interní zpovědí zpěvačky s originálním hudebním výrazem.

Středa 10. července: O křišťálovém srdci

Pohádkový příběh O křišťálovém srdci v podání CziDivadla Praha. Divadelní představení pro děti vypráví příběh dvou sester Agáty a Alžběty, které spolu nevychází a hledají společnou cestu. Pohádka je nejen veselá a plná vtipných situací, převleků a písniček, ale zároveň obsahuje i ponaučení a vede nás k zamyšlení. Pohádka trvá 60 minut.

Středa 17. července: Gabriela V. G.

Česká rocková zpěvačka, textařka a hudebnice, která se aktuálně věnuje vlastní autorské tvorbě.

Pátek 19. července: Red Hot Chilli Peppers Revival Brno

Nejlepší český tribute band této americké kapely. Od roku 2005 odehráli přes 150 koncertů nejen v ČR, ale i v zahraničí a získali si mnoho skalních fanoušků. Kapela se snaží o co nejautentičtější zvuk i vizuální projev.