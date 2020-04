„Zápis dětí do mateřských škol, zřizovaných městem Hranice na školní rok 2020/2021 se uskuteční od 4. do 16. května bez přítomnosti dětí dálkovým přístupem. Doporučujeme sledovat webové stránky mateřských škol, případně kontaktovat přímo mateřské školy,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Jedná se o mateřské školy ZŠ a MŠ Drahotuše, Pohádka Hromůvka, Míček Galašova, Sluníčko Plynárenská, Slunečnice a Klíček Struhlovsko, které obě spadají pod ZŠ a MŠ Struhlovsko a Šromotova pastelka při ZŠ a MŠ Šromotovo.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci budou potřebovat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání, dále kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu žadatele a doložení řádného očkování dítěte.

„Vše je možné doručit buď datovou schránkou zákonného zástupce, nebo emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou, případně osobním podáním, doručením do školy, nejlépe do uzamčené poštovní schránky, tedy bez přímého kontaktu se zaměstnanci školy,“ doplnil Petr Bakovský. Všechny informace týkající se zápisu do mateřských škol jsou vyvěšené také u vstupu všech mateřinek.