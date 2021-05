Zápisy do mateřských škol? Letos proběhnou v Hranicích distančně

Bez přítomnosti dětí se budou muset uskutečnit letošní zápisy do městských mateřských škol v Hranicích. Vzhledem k epidemii koronaviru zápisy proběhnou distančně, a to v termínu od 3. do 14. května. Rodiče tak pouze vyplní a odevzdají příslušné dokumenty, které najdou na webových stránkách konkrétní školky. Vyzvednout si je ale mohou i osobně přímo ve školce.

Vedle přihlášky a kopie rodného listu je nutné předložit také potvrzení o absolvování povinných očkování. Potřebné dokumenty mohou rodiče odevzdat elektronicky pomocí datové schránky, nebo prostřednictvím e-mailu s platným elektronickým podpisem. Vše potřebné lze do školky rovněž dodat také osobně, nebo poštou. Týká se to všech šesti hranických školek zřizovaných městem. Tedy MŠ Klíček při ZŠ Struhlovsko, MŠ Pastelka při ZŠ Šromotovo, MŠ Míček na Galašově ulici, MŠ Pohádka na Hromůvce, MŠ Sluníčko na Plynárenské a MŠ Drahotuše.