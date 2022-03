Ačkoliv se letos zápisy do prvních tříd hranických základních škol opět vrací do klasické prezenční podoby, jednu novinku s sebou přesto nesou. Nezbytné je totiž vyplnění elektronické přihlášky a přihlášení do rezervačního systému.

Na ZŠ Drahotuše, ZŠ Struhlovsko a ZŠ Šromotovo budou zápisy probíhat v pátek 8. dubna od 14 do 18 hodin a v sobotu 9. dubna od 9 do 11 hodin.

Na ZŠ 1. máje se zápis otevře již o den dříve, tedy ve čtvrtek 7. dubna. Děti se zde budou moci zapisovat od 13 do 17:30 hodin ve čtvrtek a v pátek, a od 8 do 12 hodin v sobotu.

Elektronické přihlášky jsou k dispozici na webech jednotlivých škol. K zápisu je nutné nezapomenout občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. Bližší informace najdete rovněž na webu hranických škol.