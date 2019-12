Hlavní pěveckou silou akce Česko zpívá koledy v Hranicích byl letos Hranický dětský pěvecký sbor pod vedením Petry Šeinerové, který udával správné tóny z pódia. Do zpěvu pod pódiem se pak zapojilo celé náměstí.

„Líbilo se nám to moc, je to takové příjemné zpestření. Rádi jsme si zazpívali a vůbec by nám nevadilo, kdyby to bylo i o trochu delší,“ prozradili s úsměvem pěvci z řad veřejnosti, Jitka Konečná a Václav David.

Stejně jako na hranickém náměstí se ve středu v šest hodin zpívaly koledy na dalších více než tisíci místech po celé České republice.

Vedle veselé předvánoční nálady provázela letošní ročník také smutná připomínka úterních tragických událostí, ke kterým došlo v ostravské Fakultní nemocnici. Památku obětí střelby tak ještě před začátkem celé akce uctilo zaplněné náměstí symbolickou minutou ticha.