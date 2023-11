V souvislosti s podezřením z nezákonného ovlivňování veřejných zakázek v oblasti dopravních staveb v Olomouckém kraji zahájila policie trestní stíhání 13 osob. Obvinění padla z přijetí úplatku, podvodu či zneužití pravomoci úřední osoby

Michal Zácha (ODS), náměstek olomouckého hejtmana pro dopravu. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Obvinění byli zadrženi při zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), který detektivové spustili v pondělí 13. listopadu ráno. Zasahovali na krajském řadě, správě silnic, prováděli domovní prohlídky a prohlídky kanceláří a firem.

„Aktuálně jsou obvinění vyslýcháni. Podle výsledků úkonů trestního řízení, které byly provedeny včera a dnes, je posuzována otázka důvodnosti dalšího omezení osobní svobody obviněných,“ sdělil v úterý 14. listopadu odpoledne vrchní státní zástupce Radim Dragoun.

Podle vrchního státního zastupitelství se jedná o trestné činy dílem dokonané a dílem ve stadiu pokusu. „Většině obviněných je kladeno za vinu spáchání těchto trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny a rovněž i trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku,“ uvedl Radim Dragoun.

Zásah NCOZ na úřadě v Olomouci: kromě Záchy zadržen i další funkcionář ODS

Mezi zadrženými a obviněnými jsou dva vlivní politici ODS, a to náměstek olomouckého hejtmana pro oblast dopravy Michal Zácha, jenž je v současnosti krajským šéfem ODS a členem výkonné rady. Zadržen byl v pondělí také podnikatel Robert Knobloch, někdejší krajský šéf a současný člen regionální rady ODS.

Regionální rada ODS se sejde ještě dnes. „Budeme reagovat na to, co jsme se dozvěděli od orgánů činných v trestním řízení. Ze zprávy vyplývá, že jim bylo zahájené trestní stíhání, a nám jako Regionální radě nezbývá nic jiného, než je vyzvat, aby rezignovali na své volené pozice a pozastavili své členství v Občanské demokratické straně,“ sdělil Deníku místopředseda regionálního sdružení Martin Major.

Policejním zásahem, při kterém byli zadrženi dva vlivní členové ODS, se ještě v pondělí večer zabývala Regionální rada ODS. „Situace je vážná. Závěr včerejška byl takový, že dnes očekáváme rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, a podle toho k tomu zaujmeme stanovisko,“ reagoval v úterý dopoledne místopředseda regionálního sdružení Martin Major s tím, že další jednání regionální rady je plánováno ještě dnes večer.

Zadržení Záchy: přerovští zastupitelé v šoku. Nějak jsem to čekala, zaznělo také

Ještě tento týden se kvůli zásahu detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na krajském úřadě a dalších místech mimořádně sejdou zástupci krajské koalice Pirátů, STAN, ODS a Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj.

„Vyšetřování je samostatná větev celého příběhu, na to vliv nemáme, ale pak jsou další dvě větve. Musíme jednat o zabezpečení chodu odborů, kterých se to jakýmkoliv způsobem dotklo, a jak budeme řešit politicky tento malér. K tomu se musíme nějak vyjádřit, očekávám, že debata nemusí být úplně jednoduchá,“ sdělil v úterý dopoledne hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN).

Náměstek hejtmana Michal Zácha byl v úterý propuštěn a byl krátce na krajském úřadě. „Měl jsem možnost s ním chvilku hovořit, když si tady byl pro nějaké věci. Řekl jsem mu o koaličním jednání. Zda přijde, to nevím. Je členem rady,“ sdělil Deníku hejtman Suchánek.

Mezi obviněnými v kauze jsou také podnikatelé ze stavební firmy. Zda je stíhán i šéf krajské správy silnic David Štěpánek, se nepodařilo zjistit. Od rána se s ním nebylo možné spojit, v práci nebyl.„Nevím, nebudu se k tomu vyjadřovat,“ reagoval v úterý před polednem technický náměstek Ivo Černý, jenž ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti.

Stíhané skutky jsou posuzovány jako trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku, podplacení podle § 332 trestního zákoníku, podvodu podle § 209 trestního zákoníku a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku.

Zdroj: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

Kdo je kdo v celé kauze

Michal Zácha působí v politice přes dvacet let

Michal Zácha se pohybuje v různých politických funkcích za ODS už více než dvacet let, členem strany je od roku 2002. Svou kariéru začínal jako asistent bývalého poslance za ODS Zdeňka Boháče.

Do přerovské komunální politiky vstoupil v roce 2010 jako zastupitel za ODS, o rok později se stal ještě za vlády bývalého primátora Jiřího Lajtocha (ČSSD) jeho náměstkem za ODS.

Michal Zácha (ODS), náměstek olomouckého hejtmana pro dopravuZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

V letech 2011 až 2014 měl na starosti rezort majetku.Když se po volbách na podzim roku 2014 dostala k moci na radnici v Přerově koalice hnutí ANO, Společně pro Přerov a KDU-ČSL, působil jako opoziční zastupitel.

V letech 2018 až 2022, kdy vládlo hnutí ANO na radnici v Přerově společně s ODS a KDU-ČSL, se stal prvním náměstkem primátora a v gesci měl majetek. Po úspěchu ODS v krajských volbách v roce 2020 byl zvolen náměstkem olomouckého hejtmana a měl na starosti dopravu.

Z důvodu zdvojení funkcí opustil v roce 2021 křeslo prvního náměstka primátora na přerovské radnici. Jako radní měl ale nadále na starosti rezort majetku, což opozice tehdy kritizovala.

Po komunálních volbách v roce 2022 pomáhal sestavovat radniční koalici, kterou dnes tvoří ANO, ODS - Pomáháme městu a KDU-ČSL. Jako radní za Přerov ustoupil do pozadí a řeší hlavně otázky školství, sportu a grantovou politiku.

Od roku 2015 vedl Michal Zácha regionální sdružení ODS, v současné době je předsedou krajského sdružení strany.

V roce 2019 kandidoval Zácha také do Evropského parlamentu, a to na 28. místě. Zvolen nebyl. Neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny v letech 2013 a 2017. V současné době je i předsedou představenstva společnosti Vodovody a kanalizace v Přerově, ve které mají zastoupení města a obce na Přerovsku.

Robert Knobloch vedl regionální sdružení ODS, figuruje v řadě společností

Robert Knobloch byl v minulosti šéfem regionálního sdružení ODS a podílel se na sestavování kandidátek do voleb. V roce 2011 nahradil ve funkci šéfa regionálního sdružení ODS Ivo Kosatíka. Regionální sdružení občanských demokratů tak mělo poprvé v historii předsedu, který není z Olomouce.

Hospodářské noviny v roce 2012 upozornily na fakt, že do ODS začaly proudit v letech 2010 až 2011, tedy v době, kdy Robert Knobloch získal post předsedy regionální ODS, z Přerova miliony.

Robert KnoblochZdroj: Tomáš Krejčiřík

ODS tehdy poslal nemalé finanční částky nejen Robert Knobloch, ale i jeho dlouholetý obchodní partner Libor Macháček a další přerovští podnikatelé.

Knobloch od devadesátých let podnikal v nemovitostech a zbohatl hlavně díky hazardu - v řadě jeho nemovitostí jsou totiž herny.

S automaty podnikal i jeho obchodní partner Libor Macháček. Oba podnikatelé, kteří vlastní řadu nemovitostí, mají trvalé bydliště hlášené v panelovém domě na sídlišti ve Veselí nad Lužnicí v jižních Čechách. Už dříve vysvětlovali, že je to z obchodních důvodů.

Podle Veřejného rejstříku figuruje Robert Knobloch v celé řadě společností - buď jako společník, člen statutárního orgánu či člen správní rady. Mimo jiné v Delta Invest Kapital, OC Trumf, Penzion U Madony nebo D1 - restaurace 9 křížů.