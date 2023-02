V Česku se jedná o šestý případ za 28 let. Vývoj podle odborníků znovu ukazuje na důležitost přeočkování proti záškrtu v dospělosti.

„Poté, co SZÚ zjistil tuto bakterii, byl pacient přeléčen antibiotiky. Už by tedy měl být vyléčený,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Jednalo se o staršího člověka s oslabenou imunitou s nehojící se ránou na noze – kožní formou projevující se vředy, které se nehojí. Národní referenční laboratoř přijala vzorek k vyšetření 20. ledna.

Hygienici provedli šetření v blízkém okolí nakaženého muže.

„Kontakty dotyčného byly testovány na výskyt bakterie. Pokud by byli pozitivní, také by došlo k jejich přeléčení, ale vzhledem k tomu, že SZÚ uvádí výskyt pouze u tohoto jediného pacienta, výsledky byly negativní,“ dodala Koutná.

Kožní formu infekce způsobuje bakterie Corynebacterium ulcerans, kterou mohou přenášet i zvířata.

Od loňska, kdy se v České republice objevilo celkem pět případů záškrtu, je pacient z Olomouckého kraje šestým infikovaným v relativně krátkém období.

„Poslední případ záškrtu byl totiž před rokem 2022 zaznamenán v České republice v roce 1995,“ poukázal SZÚ.

Důležitost přeočkování

Vývoj podle odborníků znovu ukazuje na důležitost přeočkování proti záškrtu v dospělosti. Výsledky mezinárodní studie v 18 evropských zemích u lidí ve věku 40 až 49 a 50 až 59 let potvrdily významný nedostatek protilátek proti záškrtu v dospělé populaci.

„Ve většině hodnocených zemí jde o následek poklesu postvakcinační imunity, což prokázaly i sérologické přehledy,“ upozornila Kateřina Fabiánová, zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

V Česku se děti očkují proti záškrtu povinně a poslední dávku vakcíny dostanou mezi 10. a 11. rokem. Světová zdravotnická organizace a také Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí doporučují přeočkování proti záškrtu v dospělosti každých 10 let.

Vzhledem k tomu, že v České republice není dostupná monovakcína proti záškrtu, lze případným zájemcům o očkování doporučit v dospělosti trojkombinaci proti záškrtu, tetanu a pertusi. Očkování touto trojkombinaci v dospělosti ale není hrazeno ze zdravotního pojištění, což může být pro některé zájemce překážkou.

„Přeočkování proti záškrtu není v Česku zatím ani doporučeno, přestože byl návrh na přeočkování české dospělé populace podán cestou Expertní pracovní skupiny Národní imunizační komise (NIKO) už na jaře roku 2022. V návrhu se doporučuje přeočkování proti záškrtu minimálně ve věku 25 let a 40 let, případně jako součást pravidelného přeočkování proti tetanu. Rozhodně za Státní zdravotní ústav přeočkování proti záškrtu doporučujeme,“ dodala ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Záškrt



Záškrt je infekční onemocnění postihující především horní cesty dýchací. Před zavedením očkování patřil k hlavním příčinám dětské nemocnosti a úmrtnosti. Původcem je bakterie produkující toxin, který má škodlivý vliv na sliznici dýchacích cest, způsobuje její odumírání a vznik povlaků v nosohltanu a krku.



Nemoc se přenáší převážně kapénkovou infekcí vzdušnou cestou, ale i kontaminovanými předměty. Nejčastěji se projevuje jako těžká angína s šedavými pablánami, které vedou ke zúžení hrtanu i hltanu a dušení. Bakteriální toxiny se mohou dostat do krevního oběhu a poškodit srdce, ledviny a centrální nervový systém.



Kožní forma obvykle vypadá jako nehojící se nebolestivé vředy pokryté šedými povlaky.



V Česku se děti proti záškrtu očkují. Očkování dospělých je doporučeno Světovou zdravotnickou organizací (WHO) každých 10 let.