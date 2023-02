„Zdražujeme pouze tehdy, pokud dojde ke změně vyhlášky, takže jsme k tomuto kroku přistoupili od ledna, kdy novelizace vešla v platnost. Klienti na jednolůžkovém pokoji zaplatí za ubytování 280 korun a za stravu 235 na den. Na dvojlůžkovém uhradí za ubytování 270 korun a za stravu 235. Novela úhradové vyhlášky stanovila maximální platby za jednotlivé služby a my respektujeme to, co ministerstvo nastavilo pro pobytové sociální služby,“ uvedla Eva Machová, ředitelka Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova.