Zřejmě nejvíce se zapsal do paměti incident v Lipníku nad Bečvou v listopadu 2017, který neváhala okomentovat ani zpěvačka Marta Kubišová.

Zadržení zvukaře kvůli Modlitbě pro Martu

Miloše Zemana vítalo v sychravém listopadu roku 2017 nejen zaplněné náměstí v Lipníku nad Bečvou, ale svůj protest tehdy vyjádřily asi tři desítky místních občanů.

Zemana v Lipníku vítaly červené karty. Zvukaře odvedla policie

V rukou drželi červené karty a transparenty. Při protestu byl zadržen policií a odveden k výslechu zvukař Jaroslav Hensl, který pouštěl z okna na náměstí píseň Modlitba pro Martu.

Zatímco prezident Miloš Zeman policii poděkoval za zákrok, veřejnost byla pohoršena a zvukař Jaroslav Hensl se stal doslova přes noc slavným.

Na jeho obhajobu vystoupila řada osobností - mimo jiné i zpěvačka Marta Kubišová, jejíž legendární song na náměstí zazněl. Henslovi hrozila za přestupek pokuta 15 tisíc, kterou se za něj nabídl zaplatit jeden z prezidentských kandidátů Michal Horáček.

Zvukař Hensl se soudí: Policie věděla, že Modlitbu pustím

Celá kauza skončila u Městského soudu v Praze, který v roce 2020 rozhodl o tom, že byl zákrok policistů proti zvukaři Jaroslavu Henslovi nezákonný. Vyhověl tak Henslově správní žalobě podané na ministerstvo vnitra.

Na město Lipník bude mít Miloš Zeman ještě jednu vzpomínku - na protest proti jeho opětovné prezidentské kandidatuře se rozhodl držet hladovku bývalý mluvčí Charty 77 a disident Tomáš Hradílek. Ukončil ji až po sedmnácti dnech pod nátlakem rodiny.

Tomáš Hradílek drží hladovku. Na protest proti kandidatuře prezidenta

V Přerově vítaly Miloše Zemana červené trenýrky

Bez emocí se neobešly ani návštěvy prezidenta Miloše Zemana v září 2018. V Přerově ho na Masarykově náměstí vítaly cedule s nápisem Stop totalitě a červené trenýrky.

Atmosféra na mítinku byla bouřlivá a na závěr se do sebe pustili příznivci a odpůrci prezidenta. Jedna z fanynek Miloše Zemana neudržela emoce na uzdě a roztrhala ceduli s nápisem „Běž domů, Zemane“.

Prezidenta vítaly v Přerově červené trenýrky i aplaus fanoušků

Výroky prezidenta Miloše Zemana, které pronesl ve stejném roce během návštěvy v Kojetíně, zase pobouřily místní Romy.

„Rozhodně nejsem přítelem komunismu, ale za komunismu Romové museli pracovat. A většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, byli označeni za osobu práce se štítící a šli do vězení,“ prohlásil tenkrát Miloš Zeman.

Podobným způsobem se hlava státu vyjádřila i v Přerově. Podle romského aktivisty Martina Mika zhoustla po návštěvě prezidenta v Kojetíně atmosféra.

„Od té doby, co ta slova Zeman řekl, to tam vaří. Začalo to v Kojetíně a pokračovalo v Přerově. Mezi minoritou a majoritou je cítit napětí a v době kolem voleb došlo dokonce ke dvěma fyzickým útokům,“ konstatoval Miko.

Pohostinnost v Luboměři pod Strážnou

S velkou pohostinností a nadšením se naopak Miloš Zeman setkal během své návštěvy v Luboměři pod Strážnou na Hranicku, která se uskutečnila v září roku 2018.

Ve volbách mu v této obci dalo hlas téměř devadesát procent místních obyvatel a čerstvě zvolený prezident jim za to přijel poděkovat.

Obec Zemanovi zaslíbená. Prezident navštívil Luboměř pod Strážnou

Setkání s místními občany bylo srdečné, Miloš Zeman dostal domácí slivovičku i produkt od místního včelaře. Prezident se v Luboměři pod Strážnou podepsal do obecní kroniky a nechybělo ani slavnostní dekorování vlajky a posezení s občany.

Koláčky a slivovička

Během prvního volebního období si Miloš Zeman návštěvy na Přerovsku užíval. V březnu 2014 zavítal třeba do Hradčan - malé obce, která se pyšní titulem krajská Vesnice roku.

Od starosty dostal koš s regionálními produkty, obraz obce, speciální hradčanské trubičky a svatební koláčky. „Jsem tady doma, jsem v Hradčanech,“ pochvaloval si Miloš Zeman.

Jsem tady doma, jsem v Hradčanech, řekl Miloš Zeman

Jen příjemné pocity si odnášel také z návštěvy Přerova ve stejném roce, kde ho vítal tehdejší primátor města Jiří Lajtoch slivovičkou. Od něj dostal jako dárek knihu Povídání o Přerově, vázanou v kůži, a pak také pravou domácí slivovičku.

Třídenní návštěvu kraje tehdy prezident uzavřel prohlídkou vyhlášené zvonařské dílny v Brodku u Přerova, kde si prohlédl si zázemí rodinné firmy a zazvonil na zvon umístěný ve dvorním traktu.

Srdíčko pro paní Ivanku

S nadšením vítalo Miloše Zemana v květnu 2016 zaplněné kojetínské náměstí. Na Masarykovo náměstí dorazila více než tisícovka lidí - školáci, studenti i důchodci. Například jedna z místních Marie Přecechtělová mu přinesla osobní dárek.

„Pro paní Ivanku jsem donesla velké srdíčko z Hostýnku a pro pana prezidenta svíčku ve tvaru lotosového květu a tříbarevné srdce s marcipánem,“ pochlubila se.

Miloš Zeman přiznal, že si Kojetín oblíbil. Jak by taky ne, těšil se zde velké podpoře voličů.

Prezident se v Kojetíně opřel do nepřizpůsobivých

„Nepočítal jsem, kolikrát jsem už byl v Kojetíně, ale myslím, že to bylo minimálně desetkrát, možná i více. Jedním z důvodů bylo i to, že jste tady měli kdysi historický rekord, protože jste měli nejvíce poslanců na kilometr čtvereční,“ řekl prezident.

Miloš Zeman se zapsal do pamětní knihy a dekoroval prapor města pamětní stuhou prezidenta republiky. Starosta Kojetína mu pak předal dva dary - tím prvním byl demižon s typickou „hanáckou minerální vodou,“ - 51,5procentní hruškovicí.

Druhým byl koláč se znakem města, který vyrobila místní pekárna. Byl to vůbec největší koláč, který kdy pekla, a měl na délku zhruba metr.

Prezident zažil v Hranicích i protesty, z Libavé si odvezl houby

Prezident v Černotíně: Mohli byste být vzorem pro státní kasu