„Loňský nebyl, tak si to musíme dvojnásobně užít. Dělali jsme všechno pro to, aby byly masky pěkné, připravené, slivovice bylo dost, ale také koláče, škvarky a sádlo. Letos jsem za paní Krokodýlovou, protože vymýšlet každý rok novou masku je náročné. Množství nápadů není nevyčerpatelné,“ prozradila Marta Miková z vinotéky U Hanačky, která každý rok překvapí netradičním kostýmem.

V ulicích se objevily na tři desítky masek - kromě těch tradičních masopustních, jako jsou medvěd s medvědářem, kůň, policajt, žid, slamák nebo smrtka nechyběly ani originální kostýmy. O největší rozruch se postarala bába Tutovka, která urazila celou trasu na posteli.

„Po předpremiéře jsme to trochu vychytali, takže nebudu mít otlučenou hlavu od šprušlí. Mám více polštářků a pěkně se o mě starají. Nejhorší jsou zatáčky a kopce, to mám pocit, že jsem na horské dráze,“ svěřila se se svými pocity Milena Malinová.

Ceremoniál před Městským domem

Oslavy v ulicích vypukly v sobotu ráno, kdy starosta předal stárkovi a hanácké chase masopustní právo. Oblíbený ceremoniál se tentokrát nekonal u radnice, ale před Městským domem. Role starosty se zhostil náměstek primátora Petr Kouba.

Stárek mu za chasu slíbil, že „svěřené právo bude v úctě mít a dbát na pořádek.“

Pak už se rozběhla bujará zábava a po prvním tanci starosty se stárkou se roztančily i ostatní maškary. Radnice si pro návštěvníky přichystala tvarohové a ořechové koláčky a lidé si dali i něco ostřejšího na zahřátí.

Průvod se pak vydal z náměstí na faru, kde přivítal chasu koláčky a slivovicí děkan farnosti Josef Rosenberg. Tradiční zastávkou průvodu je každý rok prodejna chovatelských potřeb Jirků, kde maškary přivítala v hanáckém kroji majitelka Lenka Jirků. Stárek jí nabízel výhodný obchod.

„Máme pro vás do terárka ochočenýho krokodýla, pak tady máme dva akvarijní vodníky, to by se taky dobře prodávalo. Kdyby vám to bylo málo, můžu nabídnout ještě slamáka na podestýlko pro morčata,“ licitoval stárek.

„Slamáka beru,“ odpověděla se smíchem Lenka Jirků a hned si na to plácli.

Průvod pokračoval dál Jiráskovou a Wilsonovu ulicí k vinotéce U Hanačky a zamířil na Horní náměstí. Poslední zastávkou byla restaurace Katovna.

Obnovená tradice

Tradici masopustu v Přerově obnovil spolek Cukrle s Foklorním souborem Haná, který akci poprvé uspořádal v roce 2009. Šéf souboru Tomáš Barbořík, který šel jako stárek v čele průvodu, si atmosféru pochvaloval.

„Masopustem vždy začíná půst před Velikonocemi a je to takové poslední rozveselení. V průvodu je spousta masek, které mají svou symboliku - například slamák na Hané vždy znamenal bohatou úrodu,“ řekl.

Spokojená byla i Magda Barboříková ze spolku Cukrle, která se i tentokrát zhostila role smrtky. „Přišlo hodně lidí, proto to taky děláme, aby se všichni zabavili. Myslela jsem si, že po loňské pauze lidi zapomenou skákat přes kosu, ale nezapomněli. Když budou skákat, budou dlouho žít,“ smála se.