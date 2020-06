„Schodiště je ve špatném technickém stavu. Budou tak vyměněny schodové stupně, výměny se dočká také zábradlí a dřevěné oplocení,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Zdevastované Židovské schody prošly drobnými úpravami už v loňském roce. Jednalo se však pouze o provizorní opravu, která měla zajistit alespoň základní bezpečnost. Na plánovanou zevrubnou rekonstrukci, která potrvá tři a půl měsíce, došlo až nyní.

Chodci si tak musí pro cestu na náměstí nebo z náměstí zvolit jinou trasu. Buď přes Zámeckou zahradu, přes schody kolem pivnice nebo kolem křižovatky na Motošíně.

„Při cestě do práce mě to sice o pár minut zdrží, ale nevadí mi to. Jestli budou schody konečně vypadat dobře, tak to za to stojí. Hlavně ale doufám, že se podaří zamezit tomu, aby na schodech někteří lidé i po opravě dál močili a vůbec, aby se na nich děla různá alotria, tak jak tomu bylo doteď,“ řekla svůj názor jedna z obyvatelek, která přes Židovské schody denně chodívá do práce na náměstí.

Schody budou uzavřeny do konce září. Jejich rekonstrukce by měla vyjít na 1,2 milionu korun.