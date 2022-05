Turistická sezona na hradě se naplno rozběhla výstavou ke čtyřiceti letům mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston. Co všechno na ní lidé uvidí?

Výstava je situována do galerie na druhém nádvoří, a protože je prostor trochu komorní, představili jsme na ní to nejzdařilejší, co během Hefaistonu vzniklo pod rukama Kastelán hradu Helfštýn Jan LauroZdroj: DENÍK/Iva Najďonovováuměleckých kovářů - s důrazem na uplynulé desetiletí. Jedná se většinou o oceněné práce, které byly na Hefaistonu vystaveny. Je tu ale i zajímavá přehlídka kovaných novoročenek, což byl dar od bývalé správkyně hradu Marcely Kleckerové. Ta od svých nejbližších kovářských přátel takové novoročenky systematicky sbírala a pánové Tassovský, Kitzberger a další jí každoročně nějakou drobnůstku ze železa posílali. Teď je z toho tedy pěkná kolekce mnoha desítek kousků. Na výstavě mohou lidé zhlédnout také ilustrační fotografie nebo plakáty z různých ročníků. Jsou zde vystavené i sborníky, které Muzeum Komenského k Hefaistonu pravidelně sestavuje, a k vidění jsou i různá ocenění, jež Hefaiston jako akce získal.

Noční prohlídky renesančního paláce se loni setkaly s velkým úspěchem. V tomto roce mohou návštěvníci pro změnu poznávat palác různými smysly v rámci projektu Palác žije… Jak úspěšné bylo první poznávání čichem?

Zájem o netradiční způsob nočních prohlídek renesančního paláce je obrovský a otestovali jsme ho už 30. dubna, kdy se konala první prohlídka z tohoto cyklu. Byla to první a taky jediná akce projektu Palác žije… bez nutnosti rezervace, čehož lidé využívali v hojném počtu a nakonec sem dorazila téměř tisícovka zájemců. Ty ostatní už jsou za zvýšené vstupné a každá bude mít speciální program. Nejbližší se uskuteční v sobotu 28. května a zaměří se na vnímání sluchem. Jsou to jediné prohlídky, které jsou určeny výhradně pro rodiny s dětmi, a během programu se bude vše točit kolem čtení - zájemci se mohou těšit na autorskou četbu, případně inscenované čtení v podání herců Slováckého divadla. Všechny ostatní prohlídky už budou převážně pro dospělé. Čeká nás Palác žije chutí, spojený s ochutnávkami vína, který je v plánu 16. července. Palác žije zrakem zase představí 30. července komentované prohlídky, které završí videomapping - projekce na severní fasádě renesančního paláce. Vznikne přímo na míru tohoto prostoru a je dílem architekta a světelného designera Jana Adamuse, který vytvoří čtyř až pětiminutové dílo, promítané každou hodinou. Poslední prohlídky jsou zaměřené na hmat, ale ty se uskuteční až 10. září.

Přiživování na slávě hradu

Jaké jsou největší akce letošní sezony?

Kdybych vzal z každého měsíce něco, tak v květnu je to určitě Festival vojenské historie, který proběhne zanedlouho a uskuteční se 21. a 22. května. Nabídne pestrou přehlídku skupin historického šermu, tanečnice, kejklíře a úžasnou atmosféru hradu, který se promění ve vojenský tábor. Akci pořádá skupina historického šermu Adorea. V červnu se mohou lidé těšit na Helfštýnské ateliéry s knižními trhy, což je přehlídka profesí Muzea Komenského pro malé i velké. Uskuteční se 18. června. V červenci to bude Helfštýnská pouť a v srpnu mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston. Kromě těchto velkých akcí je slušná návštěvnost každý víkend - k dnešnímu dni už zamířilo na Helfštýn zhruba 30 tisíc návštěvníků, a to se sezona teprve rozbíhá. Rekordní účast měly Velikonoce na hradě, kdy k nám dorazilo přes 10 tisíc lidí. Jsou to ale jen čísla, důležité je, aby si každý z těch lidí něco odnesl, a abychom se nestali pouze průtokovým ohřívačem turistů.

Jak vnímáte v této souvislosti snahy soukromého investora, který by chtěl zavést novinku v podobě atrakce zvané zipline? Lidé by se u hradu připnuli k ocelovém lanu a sjeli po něm kilometr vzduchem až do Lipníku nad Bečvou…

Na krátkou prezentaci záměru mě pozval starosta Týnu nad Bečvou a byl u ní i potenciální investor Pavel Váhala se svým obchodním partnerem. Snažili se to stavět do té roviny, že Helfštýn potřebuje zvýšit atraktivitu a průtok turistů, což je samozřejmě na hlavu postavené. My jsme po dlouhých letech v situaci, kdy je návštěvnost na hranici únosnosti a rozhodně žádné umělé šroubování přítoku turistů nepotřebujeme. Pokud bychom něco takového potřebovali, byli bychom schopni si to zajistit sami a bez intervencí externích investorů. Ti navíc chtějí vytvářet hodnotu, o kterou rozhodně nestojíme. Jsme na půdě kulturní památky, chceme prosazovat kulturní hodnoty a chceme lidi vzdělávat a bavit kultivovaným způsobem. Rozhodně se necítíme být sportovištěm ani adrenalinovým centrem. Neradi bychom také narušovali integritu památkové zóny, takže představa, že tady někdo buduje betonové tubusy a propojuje silným lanem jako pupečníkovou šňůrou Helfštýn s podhradím, navíc na takovém prazvláštním místě, na okraji průmyslové zóny v Lipníku, je mimo realitu. Když jsem to na podzim viděl poprvé, tak jsem se upřímně zasmál a řekl si, že se tím snad nikdo nebude zabývat vážně. A najednou jsme v situaci, kdy chce město Lipník měnit územní plán, kdy to leží na stolech různých radních a náměstků. Myslím, že ředitel Muzea Komenského v Přerově, pod které hrad Helfštýn spadá, se k tomu vyjádřil jasně. My to vnímáme jako ryzí parazitismus někoho, kdo se chce přiživit na slávě Helfštýna.

Více občerstvení? Není prostor

Turisté se letos dočkali nově opravených sociálních zařízení, umělečtí kováři pro změnu zhotovili nové pítko. Chystáte v nejbližší době nějaké investice, které vylepší komfort návštěvníků?

Plán oprav a údržeb se sestavuje dlouhodobě a teď nás nečeká nic tak velkého jako v minulých letech. Když to srovnáme s renesančním palácem, všechno působí titěrně. Nové toalety a sociální zázemí byl velký počin, protože se na ně čekalo dlouhá léta. Teď jsou v plánu spíše drobnější záležitosti, jako je třeba obměna světel.

Nápor turistů, kteří míří na Helfštýn, je značný. Chystáte přes léto rozšíření nabídky stánků s občerstvením?

Něco přibývá živelně z podhradí, u nás jsou kapacity jasně dány a limity nastaveny. Není tady ani více prostor nebo personál, který by byl schopen odbavovat tyto zvýšené nápory. Zatím se ale vše daří a na větší akce se pan hospodský připravuje nejen rozšířením personálu, ale i tím, že sem přiváží mobilní výčepy a mobilní občerstvovací zařízení.