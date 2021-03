Začátkem března znalec uvedl, že vypracování posudku ztěžují opatření kvůli epidemické situaci. Scházely mu také některé podklady.

"Něco přišlo minulý týden a pokračujeme v práci. Pracuje na tom celý tým, nejenom já. Ta záležitost je opravdu složitá a není to tak, že bychom si řekli aha, ony tam byly kyanidy, tak je vinen tenhle. Znalecké posudky se takto nemůžou dělat," řekl dnes ČTK Klicpera.

Kdy přesně by měla skončit už dvakrát prodloužená lhůta pro vypracování posudku, uvést odmítl.

"Nemůžu k tomu nic říct, protože jsem vázán mlčenlivostí. Kdybych řekl něco navíc, tak je z toho průšvih. Nejen můj administrativní, ale i věcný, protože by se porušily zásady řízení a vyšetřování," řekl znalec.

U policie vše při starém

Policie dnes ČTK potvrdila, že na znalecký posudek čeká.

"Z naší strany nebyla lhůta na vypracování ohraničena. Stále platí, že věc prověřujeme jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, za který pachateli hrozí až šestiměsíční trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti," uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Klicperovo kontroverzní vystoupení

Na začátku února Klicpera v pořadu Reportéři ČT řekl, že otravu řeky Bečvy nezpůsobila chemička Deza. O několik dní dříve v on-line debatě expertů také prohlásil, že viníka zářijové otravy už zná.

Konkrétní ale nebyl. Policie po jeho televizním vystoupení uvedla, že znalce nezbavila mlčenlivosti, což tehdy ČTK potvrdil i Klicpera. Policie jeho vystoupení v médiích vyhodnocuje a nechce jej dále komentovat. Petici za objasnění postupu úřadů při vyšetřování otravy řeky podepsalo více než 20.000 lidí.

Podle poslance Františka Elfmarka (Piráti) je způsob, jakým se Klicpera vyjadřuje v médiích, nepřípustný. Kritizuje i prodlužování termínu pro vyhotovení posudku.

"Myslím si, stejně jako někteří kolegové, že by měl být z celé události odvolaný. Neměl by ji řešit a znalecký posudek by měl dělat někdo jiný," řekl dnes novinářům Elfmark. Policie odmítla jeho vyjádření komentovat.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.