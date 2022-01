Lidé, kteří v zimě vyrazí do zoologické zahrady, se mohou i letos zapojit do každoroční inventury zvířat. Jejich úkolem je spočítat zvířata, která se v průběhu roku v zoo rodí, umírají, přicházejí i odcházejí. Proto je třeba vést jejich přesnou evidenci. Zooinventura probíhá od 3. ledna a potrvá až do 14. února.