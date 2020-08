Vedle Karnoly se Back to the Roots účastní také komunitní a kulturní organizace z Krakova a Bratislavy.

„Jedná se o organizace, které fungují na podobné bázi jako Karnola, zároveň se ale každá věnuje trošku něčemu jinému. V projektu jde každopádně o to, že každá ze zúčastněných zemí má nějakou multikulturní historii. Cílem Back to the Roots je tedy otevřít debatu právě o menšinách a kulturní různorodosti,“ prozradila Markétka Čočková z Komunitního centra Karnola.

Vytčeným ideálům tak logicky odpovídá také programu plánované prázdninové akce, kterou Back to the Roots v sobotu 22. srpna v Hranicích vyvrcholí.

„Akce se zúčastní právě i kolegové ze Slovenska a Rakouska. Krakovský divadelní soubor povede pouliční debatu a slovenští umělci předvedou performance s tématem projektu. Následně nás čeká exotický Food event, kdy návštěvníci ochutnají pokrmy z dalekých zemí, jako třeba Indie, Pakistánu a dalších. Večer bude zakončen hudebním džemováním, o které se postará DJ Gadjo.cz z Rádia 1 a legenda romské hudební scény Vojtěch Lavička,“ vyjmenovala Markétka Čočková.

V Polsku a na Slovensku již většina plánovaných akcí k Back to the Roots proběhla, do Bratislavy se však výprava z Karnoly v polovině srpna přece jen ještě chystá.

„Na začátku července už se uskutečnila jedna menší akce i u nás v Hranicích. Přijeli polští umělci, kteří zde představili svou performance na téma židovské historie, která vlastně spojuje všechna tři zúčastněná města,“ doplnila Markétka Čočková.

Zpátky ke kořenům nicméně není jedinou událostí, kterou Karnola v srpnu hostí. Kompletní program můžete najít na karnolahranice.cz.