Někteří školáci se vrátili do školních lavic téměř po šesti měsících. Vláda nařídila zavřít školy 11. března a i po jejich otevření byla docházka dobrovolná.

„Já už jsem se do školy hrozně moc těšil, hlavně na kamarády i na paní učitelku,“ řekl sedmiletý Kristián, žák druhé třídy, který si první třídy příliš neužil, v květnu i červnu pokračoval v domácí výuce.

I přesto, že roušky ve školách povinné nejsou, na ZŠ Šromotovo se rozhodli, že je prozatím ve vnitřních společných prostorách ponechají.

„Jsou rodiče i pedagogové, kteří věří, že roušky jsou skutečně účinné opatření a na druhou stranu jsou lidé, kteří to považují za zbytné. Nakonec jsem se dohodli, že nevíme, v jaké zdravotní kondici se děti z prázdnin do školy vrátí a tak ve společných prostorách budeme mít roušky povinné, a to až do 18. září. Je to delší doba než inkubační a pokud se nic zvláštního nevyvrbí, a věřím tomu, že to tak bude, zrušíme je,“ vysvětlil ochranné opatření ředitel ZŠ Šromotovo Radomír Habermann, s tím, že budou respektovat, pokud by některé děti i poté roušky nosily.

Škola se samozřejmě i nadále řídí manuálem ministerstva školství, který upřesňuje veškerá nutná hygienická opatření.